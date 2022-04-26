3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı - Son Dakika
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3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı

26.04.2022 15:04
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı

Kocaeli'de otomobil, polis aracı ve kamyonetin arka arkaya çarpışması neticesinde kaza meydana geldi.

Kocaeli'de otomobil, polis aracı ve kamyonetin arka arkaya çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.A. yönetimindeki 41 AAY 315 plakalı Dacia marka otomobil, park halindeki polis aracına arkadan çarptı. Duramayan ekip otosu da R.Z. idaresindeki 06 BBC 754 plakalı Ford marka Karayolları'na ait kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.A. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, sürücü M.A.'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen M.A., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Cihan Atik - Adil Özdemir - İHA)

3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı
3 aracın karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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