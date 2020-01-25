3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika

3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi'nde 1648. Sokak'tan Çelikoğlu Caddesi'ne giren 41 TZ 636 plakalı hafif ticari araç, Eskihisar yönüne giden 41 YH 358 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tekerleği kopan ve kontrolden çıkan 41 YH 358 plakalı araç, daha sonra karşı yönden gelen Mustafa H'nin kullandığı 34 COA 278 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüs ve diğer araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:27 Kaynak: AA
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