3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı - Son Dakika

Ayancık'tan Sinop yönüne giden Recep B. (19) yönetimindeki 34 U 5437 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Cemil Örnek (65) yönetimindeki 06 VVR 67 plakalı otomobil çarpıştı. Örnek'in kullandığı otomobil, savrulup, karşı yönden gelen Şeref Ş. (66) yönetimindeki 55 YC 181 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücülerden Cemil Örnek ile yanındaki Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti, Recep B., Şeref Ş. ve Fatma Ş. (59) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.