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3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada

28 dakika önce

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kameradaSİVAS - Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazası kameraya yansıdı.

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada

SİVAS - Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazası kameraya yansıdı. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas - Erzincan Karayolu araç muayene istasyonu yakınlarında meydana geldi. H.A idaresindeki 34 MAF 58 plakalı hafif ticari araç yan yoldan karayoluna giriş yaparken G.B. idaresindeki 58 BZ 723 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 58 BZ 723 plakalı otomobil sürüklenerek, Y.D. idaresindeki 25 AAE 907 plakalı otomobil ile çarptı. Kazada araç sürücüleri G.B. ve H.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:34 Kaynak: İHA
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