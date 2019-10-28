Son Dakika Haberleri: 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 4 yaralıORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde aynı istikamette karayolunda bulunan Murat Uyguç'un kullandığı 52 T 7013 plakalı otomobil, Murat Özcan yönetimindeki 34 KV 9705 plakalı otomobil ile Güner Hasdemir'in kullandığı 52 DS 830 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan Murat Uyguç, İnci Özcan, Vildan Soğuksu ve Neziha Soğuksu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçe de bulunan özel hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolu yaklaşık 10 dakika tek şeritten sağlandı.

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Fatsa, Ordu, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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