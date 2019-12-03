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3 Aralık Dünya Engeliler Günü

6 saat önce

Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla program düzenledi.

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Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla program düzenledi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nün 1992'de Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edildiğini söyledi.

Engellilerin şehir hayatına uyum sağlamaları için sosyal ve kamusal alanların engellilerin durumuna göre düzenlenmesi gerektiğini belirten Aydoğdu, "Toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta yer almaları için engellerin daha çok desteğe ihtiyacı var. Başta Hakkari'de yaşayan kardeşlerim olmak üzere tüm engellilerin gününü kutluyorum." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu program, müzik dinletisiyle devam etti.

Programa, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Hakkari, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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