3 Aralık Dünya Engeliler Günü - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, engeliler gününün, engelli vatandaşların sorunlarının aşılabilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi, topluma kazandırılmaları hususlarındaki girişimlerin güçlendirilmesi ve toplumsal hassasiyet bilincinin yükseltilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşadıkları sorunların, ailelerinin, çevrenin, toplumun ve tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu bildiren Çağatay, şunları kaydetti:

"Bu nedenle engellilerin normal bir hayat sürmeleri, toplumsal hayata katılımlarının artırılması, hayat standartlarının yükseltilerek toplumda hak ettikleri yeri almaları aynı zamanda çağdaş toplum anlayışının da bir gereğidir. Her insanın başına gelebilecek olan bu durum karşısında engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevinç ve bağlılığını artırarak, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise engellilerin toplumsal yaşamdan diğer bireyler gibi eşit faydalanması için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Engelli bireylerin yaşama sevincini kaybetmeden mutlu bir hayat sürmeleri için çalışmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirten Tanğlay, "Engellilik, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Kaldırımlarda, cadde ve bulvarlarda engellilerimize kolay ve güvenli ulaşım imkanı sunabilmek adına düzenlemeler yaptık. Sadece engelli vatandaşlarımıza tahsis ettiğimiz araçla onların ulaşım konusunda da yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.