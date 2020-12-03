3 Aralık Dünya Engeliler Günü - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) engelli hibe desteğiyle kendi işini kuran Süreyya Yüncü'yü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak ile Mevlana Mahallesi'nde İŞKUR tarafından verilen hibe desteğiyle çeyizlik eşya üzerine iş yeri açan Süreyya Yüncü'yü ziyaret ederek, sohbet etti.

İŞKUR'a teşekkür eden Çolakbayrakdar, "Süreyya hanım, İŞKUR desteğiyle burada bir başarı hikayesi yazıyor. Engelli kardeşimiz, engelleri bir tarafa koyarak, ayaklarının üstünde durmakla birlikte üretime katkı sağlıyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Demek ki hiçbir şey engel değil. Hayata tutunma noktasında karşımıza birçok fırsat çıkabilir. Biz yeter ki isteyelim. Bu noktada her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Ak da kuruma kaydı olan her engellinin bir "engelli koçu' olduğunu, bu koçlarla bireysel danışma hizmeti adı altında engellilere hizmet verdiklerini, çalışma hayatında bilgilendirme ve işgücü piyasasına hazırlama gibi konularda yardımcı olduklarını anlattı. Ak, ayrıca yılda iki defa başvurusu yapılan "Engelli Hibe Desteği Projesi" ile kendilerine destek olduklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Yüncü ise daha önce bu işleri evinde yaptığını, İŞKUR'un böyle bir imkan verdiğini öğrenince başvurarak iş yerini açtığını ve bir kadın olarak kendi emeğiyle ayaklarının üstünde durduğunu belirtti.

MMO Şube Başkanı Varol'dan Dünya Engeliler Günü mesajı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Tolga Varol, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Varol mesajında, engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunların herkesin sorunu olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşadıkları sıkıntıları ve zorlukları anlamak için empati yapmanın önemine dikkati çeken Varol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli kardeşlerini anlayabilmek açısından oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.