Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

3 Aralık Dünya Engeliler Gününün, bir farkındalık günü olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin kısacası tüm insanların ortak sorunudur, ortak sorumluluğudur. Engelli olmak hayatın dışında olmayı gerektirmez. Bu konuda engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin geleceğe güvenle bakabilmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyor, onları toplumun en güzel parçası olarak görüyor, seviyor ve sayıyoruz. Bizler çok iyi biliyoruz ki, engelli bireylerimize inanır ve güvenirsek, onlar da çok başarılı işlere imza atacaklar, önlerine çıkan tüm engelleri ortadan kaldıracaklardır.

Bizim için çağdaş kent, engeli ne olursa olsun, engelli bir vatandaşımızın sabah tek başına evinden çıkıp, tek başına şehre gidip, tüm işlerini hallederek yine tek başına eve dönebildiği kenttir. Edirne böyle bir kent midir? Maalesef değil. Peki, dünyada böyle bir kent var mıdır? Maalesef yok. Ama bu durum önümüze böylesine önemli bir hedef koymamıza asla engel olmadı, olmayacak da. Edirne'nin bütünüyle engelsiz bir çağdaş kent olması için mücadele ediyoruz. Bu konuda Edirne'de birçok projeyi hayata geçirdik. En büyük hedefimiz kentimize engelsiz kent bayrağını kazandırmak. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde tüm dünyada farkındalık yaratılmasını diliyor, engelli vatandaşlarımızı bir kez daha sevgiyle kucaklıyorum."

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Engellilerin, engeli olmayan bireylerden çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"CHP olarak ilçelerimizden genel merkezimize kadar tüm örgütümüzle herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi umuduyla 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz. Parti olarak kurulduğumuz günden bu güne kurucumuz ve önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet Bilhassa Kimsesizlerin Kimsesidir' sözüne uygun hareket ettik. Her zaman haksızlığa uğrayanların, yoksulların, işsizlerin ve engellilerin yanında olduk. Eşit, adil ve demokratik bir Türkiye için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Engelliler başta olmak üzere yaşlılar, çocuklar, işsizler ve yoksullar insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmekten uzaktır. Engellilerin ciddi sorun yaşadığı birkaç konuya değinmek gerekirse sağlık,eğitim, erişebilirlik ve istihdam bu sorunların başında gelmektedir."

Derneklerden basın toplantısı

Edirne'de engelliler yararına çalışmalar yapan engelli dernekleri, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Kentteki bir kafede bir araya gelen dernek temsilcileri adına açıklama yapan Edirne Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, engelliliğe yönelik hak temelli mücadelede en kapsamlı sözleşmenin 2006 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmesi"yle yürürlüğe girdiğini söyledi.

Engelli hakları mücadelesi içinde daha ileri kazanımlar elde edebilmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Tokgöz, "Toplumsal duyarlılık ve kamuoyu desteği olduğu bilinci ile 'Yardım Nesnesi Değil Hak Öznesi' olma çabası içinde toplumun her kesiminin desteğini bekliyoruz." dedi.