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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Burdur Valisi Hasan Şıldak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin sorunlarına dikkat çekilmesi adına önemli bir gün olduğunu belirtti.

Engellilerin toplumsal hayatla barışık şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için önemli yasal düzenlemelerin uygulamaya konulduğunu aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Toplum olarak gereken hassasiyeti göstermek, engelli vatandaşlarımızın, toplumla bütünleşmesine katkıda bulunarak, günlük hayata katılmalarını destekleyici bilinç düzeyini oluşturmak, toplumun bütün çevrelerine bu bilinci yaymak, hepimizin öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Bu anlayış çerçevesinde ilimizde 'Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projemizi' özenle uyguluyoruz. Bu duygularla, bütün engelli vatandaşlarımıza aileleriyle mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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