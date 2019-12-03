Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, System.String[]

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Çetin Deniz İlkokulu özel eğitim sınıfında Trafik ve TEM Şube müdürlükleri ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte polisler öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle oyunlar oynayan ve hediye veren polisler, daha sonra Valilik binasındaki "Kanka Polis Mağazası"nda giydirdi.

Dünya Engelliler Günü, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]