3 Aralık Dünya Engelliler Günü
6 saat önce
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:14 Kaynak: AA
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Şehit Çetin Deniz İlkokulu özel eğitim sınıfında Trafik ve TEM Şube müdürlükleri ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte polisler öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle oyunlar oynayan ve hediye veren polisler, daha sonra Valilik binasındaki "Kanka Polis Mağazası"nda giydirdi.
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak