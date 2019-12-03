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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Serdivan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Trafik Park'ta gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

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Serdivan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Trafik Park'ta gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Serdivan Belediyesi ve Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe engelli çocuklar, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Çocuklar, etkinlikte önce müzik eşliğinde dans edip eğlendikten sonra polis memurlarıyla araç kullandı, trene bindi ve trambolinde zıpladı.

Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, burada yaptığı konuşmada, Serdivan ilçesinde farklı okullarda eğitim gören engelli çocukları böyle bir günde bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Dünya Engelliler Günü'nün hayırlı olmasını diledi.

Dünya Engelliler Günü, Emniyet Müdürlüğü, Serdivan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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