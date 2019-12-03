Adana Barosu Engelli Hakları Komisyonu, engellilere yönelik olumsuz tutum ve ön yargıların ortadan kaldırılması için farkındalık çalışmalarının yapılmasını ve eğitim müfredatına bu konuda yer verilmesini istedi.



Adana Barosu Engelli Hakları Komisyonu Başkanı görme engelli avukat Özlem Kara, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli olmayanlarla dayanışma içerisinde olmaları halinde mücadelelerinin daha anlamlı olacağını kaydetti.

Engelli Hakları Komisyonu'nun basın açıklamasını okuyan Bahar Melek Öğrü de, eğitim süreçlerinde ve toplumda engellilere yönelik farkındalık çalışmalarının yapılmasının ve müfredatta bu konuya yer verilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti.