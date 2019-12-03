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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

7 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı okundu.

Çubuk Kaymakam Vekili Mehmet Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Aksaray'da engelli öğrencilere yönelik yaşanan üzücü olayı hatırlatarak, herkesin daha duyarlı olmasını istedi.

Yıldız, konuşmasında Halk Eğitim Merkezi salonunda engellilere özel rampa bulunmamasını da eleştirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Türkiye'nin son 15 yılda her konuda çok büyük mesafeler katettiğini, devletin engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok çalışma yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından etkinlikte, engellilerin yaşamlarına dair slayt gösterisi sunuldu.

Türk Telekom Ortaokulu öğrencileri tarafından çeşitli gösterilerin sahnelendiği etkinlikte, Mine Albay'ın engelli oğluna yazdığı mektubu okuması salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Programın sonunda Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Demirbaş, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, engelli öğrencilere oyuncak hediye etti.

Daha sonra engellilerden oluşan "Grup Aşk Olsun" korosu konser verdi.

Dünya Engelliler Günü, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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