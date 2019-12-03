Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'na işitme engelli öğrencilerde işaret diliyle eşlik etti.

Törene katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, burada yaptığı konuşmada, devletin engellilerin önünü her alanda açmak için her türlü tedbiri uygulamalar yoluyla da, mevzuat yoluyla da, tavsiye yoluyla da geliştirdiğini kaydetti.

"Sevginin olduğu yerde engel yoktur bu kadar net ve kesin" diyen Vali Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan eğer önüne çıkan engelleri aşamıyorsa, pes ediyorsa, yılgınlık ediyorsa bence işte o zaman bu engelli bir kişi haline gelmiş oluyor. Onun için hiçbir zaman sebatı bırakmadan, sabrı bırakmadan, çalışma azmini bırakmadan hayata tutunmalıyız hem ülkemizi hem kendimizi geliştirerek en yüksek noktaya çıkarmalıyız. Buna engelli vatandaşlarımızın da, bütün vatandaşlarımızın da, ülkemizin de ihtiyacı var. Sabırla azimle mücadele ettiğimiz zaman aşamayacağımız bir engel yoktur.

Engelli olmak ne bir seçimdir, ne bir tercihtir, kimsenin beş dakika sonra ne durumda olacağını bilemeyiz. Devletlerin artık en büyük gelişmişlik ölçüsü engellisine, dezavantajlı durumda olan vatandaşlarına gösterdiği fırsatlarla ölçülüyor. Devletimizde bu konuda emin adımlarla ilerliyor."

Program özel eğitim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrencilerin mehteran, sema ve halk oyunları gösterileriyle sürdü.

İki bin kişilik salonun tamamen dolduğu programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya Garnizon Komutanı Fidan Yüksel, ilçe belediye başkanları ile öğrenciler ve veliler katıldı.