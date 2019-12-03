Artvin'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında program düzenlendi.



Artvin Valiliğince Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda, engelliler konusunda kişisel ve toplumsal duyarlılığın artırılması için konuşmalar yapılarak, engelli bireylerce hazırlanan müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi gibi bir dizi etkinlik sahnelendi.

Programda konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, hayatın her alanında başarı sağlayarak, engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu topluma ispatlayan engelli vatandaşlarla her daim gurur duyduklarını söyledi.

Engellilerin azim ve inançla hayatın her alanında sürdürdükleri ve tüm insanlığa örnek olan mücadelelerinin takdire şayan olduğunu kaydeden Vali Doruk, "Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya azami önemi göstermeliyiz. Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun teşkil ettiği bilincini topluma yaymak suretiyle engelli vatandaşlarımızın da bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak sorunların daha hızlı çözülmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da 3 Aralık'ın engelli bireylerin topluma katılımı, istihdam ve diğer sorunlarına çözüm aranan bir gün olduğunu söyledi.

Acar, Artvin'de özel eğitime erişimde yüzde yüzü hedeflediklerini ifade ederek, "Bu kapsamda 2 özel eğitim okulunda 78 öğrenciye eğitim hizmeti veriyoruz. 19 öğrenciye evde eğitim hizmeti sunuyoruz. 360 öğrencimiz kaynaştırma eğitimi alıyor. İlimizdeki 3 rehabilitasyon merkezinde de 489 öğrencimize destekleyici rehabilitasyon eğitimi sunuyoruz." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekilli İsmail Ermiş de Artvin'in Türkiye'de en çok yaşlı nüfusa sahip 3'üncü il olduğunu, engellilik oranının yaşlı nüfusa bağlı olarak Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu kaydederek, bundan dolayısıyla da engelli vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerinin daha çok yapılması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğünün "Engelleri Aşıyoruz Polis Oluyoruz Projesi" kapsamında polislik eğitim alan engelli vatandaşlar için sembolik yemin töreni düzenlendi.



Engelli bireylerin okudukları şiirler, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle devam eden program, engelli öğrencilerin hazırladığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Öte yandan programda, erişilebilir kamu kurumu seçilen SGK Müdürlüğüne plaket takdim edildi.