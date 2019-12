Malatya'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da aralarında bulunduğu bazı kurum müdürleri ampute futbol takımıyla maç yaptı.

Malatya Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşü Dede Korkut Parkı'ndan başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Yazıhan Kaymakamı Gülher Sinem Büyüknalçacı, Malatya Büyükşehşr Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve engellileri İnönü Caddesi üzerinden Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde devam eden etkinlik kapsamında engelli öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Burada konuşan Vali Aydın Baruş, özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin çok güzel bir program hazırladığını söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Baruş, "Güzel müzik eşliğinde hem kendileri eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi. Çocuklarımız bizim okullarımızda yeteneklerine uygun eğitim alarak, topluma katılma yönünde büyük adımlar atıyorlar. Bizlerde onların elinde tutarak, birlikte yürüyoruz. Engellilerin desteğe değil, birlikte yürümeye ihtiyacı var. Biz onlarla ne kadar çok birlikte olursak, birliğimizi ne kadar gösterirsek onlarda hayatta o kadar başarılı olurlar." dedi.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASYMD) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ise Ampute Süper Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Futbol Ampute Takımı, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ak'tan oluşan karma takımla bir halı sahada maç yaptı.

Maç öncesi gazetecilere açıklama yapan Adil Gevrek, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Aslında en büyük engel sevgisizliktir. Sadece bugün değil her gün engelli kardeşlerimizle beraber olacağız. Her birimiz engelli adayıyız, bunu unutmamalıyız. Bizler kulüp olarak bu tür etkinliklere destek olmaya gayret ediyoruz. Çok güzel ve anlamlı bir maç olacak." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da etkinliğe katılarak, engelsiz yaşama yönelik farkındalığı arttırmak istediklerini bildirdi.

Engelliler için anlamlı klip

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel klip hazırladı.

Farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan klipte, sarı-siyahlı futbolcular ve bazı kulüp yöneticileri tek tek söz alarak, "Her insan bir engelli adayıdır", "cesur ol", "sen ve ben farklı değiliz", "bizi biz yapan kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir", "en büyük engel, engellenmektir", "engelsiz yaşam hepimize yeter", "harekete geç, kim mükemmel ki", "asla vazgeçme", "sen olmadan bir eksiğiz", "en büyük engel sevgisizliktir", "her şey bizim elimizde", "ön yargılarınla savaş", "her zaman yanınızdayız", "her şey bizim elimizde", "engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmasın." ifadelerini kullanıyor.