Atatürk Parkı'ndaki etkinliklerden görüntü

Engellilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi

Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması

Engellilerden oluşan bando takımının gösterisi

Engellilerle protokolün yürüyüşü

Vali Demirtaş'ın engelli bir kişinin tekerlekli sandalyesini kullanmasına yardımcı olması ADANA - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çeşitli etkinlikler yapıldı.

Adana'da, işaret diliyle de anlatılan etkinlikler kapsamında, Atatürk Parkı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturulmasında ve bakış açısının olumlu yönde değiştirilmesinde büyük rol oynayan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nu kutladı.

Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve onları sosyal hayatın bir parçası kılmak amacıyla, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade eden Demirtaş, kendilerinin de üzerlerine düşen görevi titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Adana'da engelli kimlik kartı sahibi 55 bin 308 vatandaşın hayatını kolaylaştıracak adımları atmaya devam ettiklerini dile getiren Vali Demirtaş, "Engelli kardeşlerimize yönelik ilimizde yürüttüğümüz çalışmaların başında, engelli evde bakım yardımı gelmektedir. Bununla birlikte kimsesiz olan ve engelli bakım merkezlerinde yatılı kalan vatandaşlarımız için de bakım ücreti ödenmektedir. Ayrıca yaşlı ve engelli kardeşlerimiz, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır. Bu yardımlarla engelli kardeşlerimize ekonomik açıdan rahat bir nefes aldırmayı hedefledik." diye konuştu.

Vali Demirtaş, insanları farklı sınıflandırmalara tabi tutmanın, ötekileştirmenin, engelli-engelsiz gibi ayrım yapmanın yaşamı zorlaştırmaktan başka bir işe yaramadığını da vurguladı.

Adana Büyükşehir Başkan Vekili Bahadır Ceyhanlı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya'nın da konuşma yaptığı etkinlikler kapsamında engellilerden oluşan halk oyunları ekibi ve bando takımı gösteri sundu.

Parktaki etkinliğin ardından programa katılanlar, Atatürk Caddesi'nden İstasyon Meydanı'na kadar Adana Büyükşehir Bandosu eşliğinde yürüyerek burada gökyüzüne güvercin bıraktı.

Bu arada yürüyüş esnasında Vali Demirtaş'ın, engelli bir kişinin tekerlekli sandalyesi iterek yardımcı olması dikkat çekti.