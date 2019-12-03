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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Malatya ve Adıyaman'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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Malatya ve Adıyaman'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşünde, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan Kaymakamı Gülher Sinem Büyüknalçacı ve engelli vatandaşlar, Dede Korkut Parkı'ndan Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde devam eden etkinlikte engelli öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Vali Baruş, özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin çok güzel bir program hazırladığını söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Baruş, "Çocuklarımız okullarımızda yeteneklerine uygun eğitim alarak, topluma katılma yönünde büyük adımlar atıyor. Bizler de onların elinde tutarak birlikte yürüyoruz. Engellilerin desteğe değil, birlikte yürümeye ihtiyacı var." dedi.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği tarafından düzenlenen programda ise Ampute Süper Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Futbol Ampute Takımı, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ak'tan oluşan karma takımla halı sahada maç yaptı.

Maç öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Adil Gevrek, "Aslında en büyük engel sevgisizliktir. Sadece bugün değil her gün engelli kardeşlerimizle beraber olacağız." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar da etkinliğe katılarak, engelsiz yaşama yönelik farkındalığı arttırmak istediklerini bildirdi.

Engelliler için anlamlı klip

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel klip hazırladı.

Klipte, sarı-siyahlı futbolcular ve bazı kulüp yöneticileri söz alarak, "Her insan bir engelli adayıdır", "Cesur ol", "Sen ve ben farklı değiliz", "Bizi biz yapan kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir", "Asla vazgeçme", "Sen olmadan bir eksiğiz", "En büyük engel sevgisizliktir" ve "Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmasın" gibi ifadeler kullandı.

Adıyaman'daki etkinlikler

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonundaki programda, eğitmen Meltem Karaman ve öğrencileri tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı okundu.

Vali Aykut Pekmez, yaptığı konuşmada, engellilerin sorun ve ihtiyaçlarını bir güne hapsetmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Engellilerimizin ihtiyaç ve sıkıntılarının tüm toplumun dikkatini çekmesi ve bir algı oluşturulması açısından bugünün kutlanması önemli." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil her gün hatırlanması ve şartlarının iyileştirilmesi gereken, toplumun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, görme engelli Şevket Çalgan tarafından Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, engelli öğrencilerin ezgi ve şiir dinletisinin ardından, zeybek oyunuyla sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Adıyaman, Malatya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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