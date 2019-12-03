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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

7 saat önce

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla engelli Özlem Buse Şahin'i ziyaret etti.

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Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla engelli Özlem Buse Şahin'i ziyaret etti.

Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfında eğitimine devam eden Şahin'i ziyaret eden Çatal, Şahin ile birlikte şiir okudu.

Şahin'in annesi, Selma Yaşar ile de sohbet eden Çatal, "Sizin gibi annelere minnettarım. Kendi hayatınızla birlikte çocuğunuzun hayatını yaşıyorsunuz, sizlere minnet duyuyorum." dedi.

Özlem Buse Şahin'in annesi Selma Yaşar ise Başkan Çatal'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Çatal daha sonra Şahin'e hediye taktim etti.

Ziyarette Çatal'a, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın da eşlik etti.

Dünya Engelliler Günü, Buse Şahin, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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