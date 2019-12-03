Hassa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, Ardıçlı İMKB Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, 3 Aralık'ın engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir tarih olduğunu söyledi.

Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, her bireyin engelli adayı olduğunu hatırlattı.

Programa katılan Hassa Kaymakamı Yusuf Turan ve diğer protokol üyeleri, yerlerini engelli çocuklara bırakarak programı ayakta takip etti.