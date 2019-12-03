Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, engelliler tarafından hazırlanan el işi sergisi açıldı.



Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Melih Keleş, burada yaptığı konuşmada, engelli olmanın sosyal hayatı engelleyen bir kusur olmadığını söyledi.

Temel hedeflerinin engelli bireylere en iyi hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Temel hedefimiz, engelli vatandaşlarımızın her türlü imkan ve hizmete en az herkes kadar ve ihtiyacı oranında ulaşabildiği bir Türkiye'dir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir gün olsun."