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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, 3 Aralık Dünya Engelliler dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.

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Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, 3 Aralık Dünya Engelliler dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.

Akça, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Şehit Uğur Saka İlkokulu ve Fatih Ortaokulunda bulunan özel eğitim sınıflarında ders gören öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Akça, onlara çeşitli hediyelerde verdi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'da eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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