Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Son Dakika Kültür Sanat 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere seminer verildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, System.String[]

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere seminer verildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şubelerince Edessa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrencilere "trafik ve polis" konulu seminer verildi.

Engellilerin hayatın önemli bir parçası olan trafikte zarar görmelerini önlemek amacıyla gerçekleştirilen seminerde, polisler tarafından 120 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı.

Seminerin ardından öğrenciler polis araçlarına bindirilerek araçları yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Dünya Engelliler Günü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Polis, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti
Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:08:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]