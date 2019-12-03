Antalya'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Cam Piramit'te gerçekleştirilen programda, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde eğitim gören engelli öğrenciler dans, ritim ve müzik gösterisi sundu.

Etkinlikte engelli bireyler ve aileleriyle buluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu özel günde sizlerle ve ailelerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizler sadece 3 Aralık'ı Dünya Engelliler Günü olarak görmüyoruz. Çünkü biz yerel yöneticiler olarak 7 gün 24 saat sizlerle ve kıymetli ailelerinizle beraber, engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Engellilerin yaşamlarına en iyi şekilde devam edebilmeleri için her alanda yardımcı olmayı sürdüreceklerini aktaran Böcek, Antalya'da önceki dönemlerde görev yapan tüm belediye başkanlarına engelli bireylere yönelik çalışmaları için teşekkür etti.

Böcek, konuşmasının ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Alanya'da, engellilerden "engelsiz" yürüyüş

Alanya ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, fiziksel ve zihinsel engelliler tarafından yürüyüş gerçekleştirildi, ardından konser verildi.



Atatürk Anıtı önünde toplanan engeliler ve aileleri, "Farkında ol engel olma", "En büyük engel sevgisizlik", "Engeller hayatın ritmini yakalamana engel olamaz", "Farklıyım, farkında mısın?" yazılı pankartlar taşıdı, şarkılar ve marşlar eşliğinde Atatürk Caddesinden Hükümet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ilçede bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenler ile veliler katıldı.



Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde çoğunluğunu down sendromlu çocukların oluşturduğu Engelsiz Mehteran Takımı konser verdi.