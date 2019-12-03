Basketbol maçı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un tekerlekli sandalyeye binmesi

Protokolün basket atması

Engellilerle protokol basketbol maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

OSMANİYE - - Osmaniye

Osmaniye'de, özel bir okulda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında engelli sporcularla protokol arasında basketbol maçı oynandı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli sporculardan oluşan takımla gösteri maçı yaptı.

Vali Coşkun ve protokol, karşılaşma sonrasında sporculara karanfil ve hediye verdi.

Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, yaptığı açıklamada, engellileri yalnız bırakmadıkları için protokol üyelerine teşekkür etti.