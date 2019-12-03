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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

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Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, engelliler ve ve aileleri, Somuncu Baba Müzesi'nden, Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü.

Vali Mantı, yürüyüş sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Milletinde ayrımcılığın hiçbir zaman olmadığını söyledi.

Kimsenin yarın başına ne geleceğini bilmeyerek yaşadığını belirten Muntu, "Önemli olan toplumda birlikte ve beraber olarak merhametsizliğe kapılmadan hep birlikte beraber yaşayabilmek. Toplumda engelli engelsiz hep birlikte yaşama zorunluluğumuz var. Hiçbir şekilde ayrım yapmaya hakkımız yok. Engelliler için devletimiz, son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Her meslek grubunda engellilerimiz var. Devlet olarak yapmış olduğumuz hizmetler dünyanın birçok ülkesine göre standartların üzerinde. Türkiye'de yapılan hizmetler çoğu ülkelerin üzerinde." diye konuştu,

Başkan Dinçer ise bu günün dışında zaten engelli vatandaşlarla birlikte sosyal faaliyetlerle beraber olduklarını ifade etti.

Engellilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Engellilerin sorunlarını, isteklerini, arzularını elimizden gelen bütün imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Engellilerin toplum içerisindeki yeri son yıllarda artıyor. Hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin çalışmalarıyla ve vatandaşlarımızın destekleriyle oluyor. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde devam edecek. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum."

Dünya Engelliler Günü, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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