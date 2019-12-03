Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, System.String[]

Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Karaman Kız Yurdu, Nefise Sultan Kız Yurdu, Hatuniye Kız Yurdu, Karamanoğlu Mehmetbey Yurdu, Piri Reis Yurdu ve Ermenek Yurdunda engellilerin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları bir nebze olsun hissedebilmek amacıyla "Empati İstasyonları" kuruldu.

Gözlerini bağlayarak ya da tekerlekli sandalyeye oturarak engelleri aşmayı deneyen gençler, engelli olarak yaşamanın zorluklarına dikkati çekti.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yurt müdürlüklerimiz, gençlik merkezimiz ve antrenörlerimiz bu önemli günde yaptıkları etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum."

Dünya Engelliler Günü, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,99'a indirdi Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:46:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]