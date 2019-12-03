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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfınca (İZEV) down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan farklı bireylerin ürettiği ürünlerin satılacağı İZEV Shop, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) açıldı.

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İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfınca (İZEV) down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan farklı bireylerin ürettiği ürünlerin satılacağı İZEV Shop, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) açıldı.

Açılışa İZEV Başkanı Hakan Kural, İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ile İZEV'li bireyler ve yolcular katıldı.

Açılış öncesi İZEV'li bireylerin bando gösterisi, yolculardan beğeni aldı.

Hakan Kural, yılda bir gün değil, her gün çocukları onurlandırmak istediklerini ifade ederek, "Onlara özel bir gün bile, onları ötekileştirmek oluyor. Burada 2 İZEV'li gencimiz ile birlikte 2 profesyonel arkadaşımız çalışacak. Burası bir istihdam projesi olacağı gibi aynı zamanda mağazadan elde edilecek gelirle bazı ihtiyaç sahibi engelli gruplarına destek olmaya çalışacağız." dedi.

İSG Kurumsal İletişim Müdürü Soysal ise 2 yıl önce İZEV'le bir proje başlattıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"2 yıl önce 'Hayvanlar ve Biz' projesine imza attık. Projenin ilk yılında çok güzel bir klip ortaya çıkardık. Pink Floyd - Another Brick In The Wall şarkısının Türkçe versiyonunu yaptık. Çok fazla ilgi gördü. Bu tip projelerde sürdürülebilirlik esastır. İkinci senesinde projenin başından beri en önemli hedeflerimizden bir tanesi bugün hayata geçiriyoruz. İZEV sosyal shopu hayata geçiriyoruz. Burada İZEV'e gelir getirmeyi amaçlıyoruz."

Sabiha Gökçen, Hakan Arslan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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