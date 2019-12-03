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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Malatya'nın Darende ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen programda, özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları resim ve gösterileri sergiledi.

Okul Müdürü Mehmet İnce, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de nüfusun yüzde 12'sinin engelli olduğunu hatırlatarak herkesin daha duyarlı olmasını istedi.

Toplumsal farkındalık oluşturmak adına böyle bir program düzenlediklerini belirten İnce, "Özel eğitim öğrencilerinin yaşadığı sorunların sadece engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimini ilgilendirmektedir. Bizde özel eğitim alan öğrencilerimize küçük bir etkinlik düzenleyerek dikkat çekmek istedik." dedi.

Konuşmaların ardından etkinlikte, özel eğitim alan öğrencilerin çalışmaları sergilendi.

Programın sonunda engelli çocuklara sınıf arkadaşları tarafından hediye verilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okul idaresi tarafından yaptırılan pasta, öğrenciler tarafından kesildi.

Etkinliğe, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Büyüktepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale ve daire amirleri ve öğrenci aileleri katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Darende, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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