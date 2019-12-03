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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

7 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Özel eğitim öğretmeni Işılay Eskici koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Ulaş İlkokulu öğrencilerinin empati kurabilmeleri için gözleri bezle bağlandı.

Bazı öğrenciler ise tekerlekli sandalye kullandı.

Eskici, öğrencilere engellilerin yaşadığı zorlukları hissettirmek istediğini söyledi.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın ise engellilerin yaşadığı problemlere dikkati çekmek için farkındalık oluşturduklarını belirtti. Öğrencilerin bu sayede empati kurduğunu belirten Aydın, engellilere verilen sevginin onlara yaşama sevinci aşıladığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin her engeli aşacağına inandığını ifade etti.

Dünya Engelliler Günü, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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