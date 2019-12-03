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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Yapılan etkinlikte engelli bireylerden oluşan mehter takımı sahne alırken, sonrasında tiyatro ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, programda yaptığı konuşmada, bu tür haftaların farkındalık yarattığını söyleyip, herkesin bir engelli adayı olduğunu, bu yüzden engelli bireylere yardımcı olmanın ve onları anlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Vali Nayir, sözlerine şöyle devam etti:

"Asıl engelli kalbinde sevgiye yer ayırmayandır, asıl engelli gönlünde paylaşmaya yer ayırmayandır."

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Dünya Engelliler Günü, Orhan Gazi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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