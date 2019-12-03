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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hendek Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen "empati" etkinliğinde öğrenciler işaret diliyle şarkı okudu. Görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlatmak için gözleri kapatılan öğrenciler, önlerinde bulunan engelleri geçerek yürümeye çalıştı. Öğrenciler, bedensel ve ortopedik engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak amacıyla da tekerlekli sandalyede uygulamalı empati çalışması yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı açıklamada, il genelinde öğrencilerle eş zamanlı olarak engelleri üstlenmek istediklerini söyledi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Berra Begüm Yılmaz da engelli olmanın çok zor olduğunu dile getirerek, "Yürürken önünde ne var göremiyorsun, onlara çarpıp düşüyorsun. Gerçekten engelli olmak çok zor. Bizlerin engellilere yardımcı olmamız gerekiyor." dedi.

Dünya Engelliler Günü, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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