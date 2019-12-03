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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ünye'de etkinlikler düzenlendi.

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ünye'de etkinlikler düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle etkinlik gerçekleştirildi.

"Bu Hayatta Ben de Varım" projesi kapsamında düzenlenen "Sende Ellerini Kirlet" etkinliğinde, Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri kilden çeşitli şekiller yaptı.

Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da etkinliğe katılarak çocuklara eşlik etti.

Protokol üyeleri, programın ardından Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi ziyaret ederek, engellilerle sohbet etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Güney, burada yaptığı konuşmada, "Engelleri aşmak, toplumsal farkındalık oluşturmak, uzanan eli tutmak, birbirimize sırtımızı dayamak, hayatın yükünü paylaşmak, güven vermek ve güven duymak, birlikte yürümek, beraber gülmek, yaraları sarmak, engelli kardeşlerimizi hatırlamak ve unutmamak, hayata gönül penceresinden bakmak için tüm gündelik telaşlara ara veriyoruz. Hayatı paylaşmak için engel yoktur." dedi.


Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi Başkanı Mahmut Bek ise Ünye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Ünye'ye kazandırmak istedikleri "Engelsiz Yaşam Kampı" için destek istedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Dünya Engelliler Günü, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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