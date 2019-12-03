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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, beraberindeki heyetle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, beraberindeki heyetle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Çelebi başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Başkan Çelebi'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Çelebi ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.

Yusuf Çelebi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin haklarının korunması ve engelli kişilere karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Çelebi, engelli kişilerin, kamusal yaşamın her alanına tam ve bağımsız kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin sağlanması ve kişisel gelişim olanaklarından eksiksiz yararlanabilmesi için sağlık, eğitim, istihdam ve bilgi teknolojileri hizmetlerine tam olarak erişimlerinin sağlanmasının yanında bunların kalıcı kılınması için gerekli olan tüm koşulların oluşturulması gerektiğine işaret etti.

"Engelli olmak seçim değil. Engelli olmak bir insanlık halidir. O nedenle toplum olarak, görmeyenlerin yerine görerek, bizim ve çevremizdekilerin yaralarını sararak, birazcık sağduyu ve duyarlılıkla engelsiz Türkiye'ye doğru yol alabiliriz." ifadelerini kullanan Çelebi, nüfusun yüzde 12,29 gibi önemli bir çoğunluğunu oluşturan ama doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlükleri kullanamayan engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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