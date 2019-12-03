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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şubesi ekipleri, "En Büyük Engel Sevgisizliktir" sloganı kapsamında daha önce lunaparka gitmedikleri öğrenilen 17 engelli öğrenciyi kentte bulunan lunaparka götürdü.

Lunaparkta gönüllerince eğlenen öğrencilere etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Dünya Engelliler Günü, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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