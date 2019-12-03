3 Aralık Dünya Engelliler Günü
6 saat önce
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şubesi ekipleri, "En Büyük Engel Sevgisizliktir" sloganı kapsamında daha önce lunaparka gitmedikleri öğrenilen 17 engelli öğrenciyi kentte bulunan lunaparka götürdü.
Lunaparkta gönüllerince eğlenen öğrencilere etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli'de kar yağışı başladı