3 Aralık Dünya Engelliler Günü
6 saat önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılcahamam Engelliler Derneğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:32 Kaynak: AA
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılcahamam Engelliler Derneğini ziyaret etti.
Dernek Başkanı Yusuf Ziya Ertürk'le sohbet eden Başkan Acar, görüş alışverişinde bulundu.
Engelliler Gününü kutlayan Acar "Sadece bugün değil her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında onların hizmetinde olacağız" dedi.
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