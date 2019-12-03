Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık dünya Engelliler Günü dolayısıyla "6. His Gördüklerinizin Ötesinde" görme engelliler fotoğraf sergisi ve farkındalık konseri etkinliği gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık dünya Engelliler Günü dolayısıyla "6. His Gördüklerinizin Ötesinde" görme engelliler fotoğraf sergisi ve farkındalık konseri etkinliği gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezinde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen ve il genelindeki engelli dernekleri üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlik ilgi gördü.

Etkinlik, doğuştan görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve 47 yıl önce görme yetisini kaybeden kaptan ve müzisyen Cengiz Orçun'un çektiği 30 fotoğraftan oluşan serginin açılışıyla başladı.

Açılışta konuşan Bodrum Kent Konseyi 6. His Çalışma Grubu üyesi Özlem Şen, görme engelli Cengiz Orçun, Tayfun Cura ve Efe Beray Altın ile bu yola çıktıklarını söyledi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Şen, "Onlar bu kapıyı açtılar, araladılar. Umarım o kapıdan herkes girer. Çünkü hepimiz bir engelli adayıyız. İstedikleri zaman, fırsat verildiği zaman engel yok, engellenmemek var. Umarım bundan sonra engellenmediğimiz, engellerin aşıldığı, engellerin hiç olmadığı bir dünya olur." şeklinde konuştu.

- "Sese yöneliyorum"

Görme engelli fotoğrafçı Tayfun Cura ise fotoğraf çekmeye 6 ay önce başladığını aktardı.

Bodrum Çamlık Mahallesinde yaşadığını anlatan 24 yaşındaki Cura, "Fotoğraf çekmeye başlayalı 6 ay oldu. Daha önce Bodrum merkez ve Yalıkavak'ta fotoğraflarım sergilendi. Fotoğraf çekmek zor değil. Aksine kolay oluyor. Sese yönleniyorum. Arkadaşlarım beni yönlendiriyor. O şekilde fotoğraf çekiyorum. Bundan sonra da profesyonel olarak fotoğraf çekmeye devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Cura'nın fotoğraf eğitmeni Mine Kahraman da böyle bir sosyal sorumluluk projesinde görev almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Etkinlikte, görme engelli fotoğrafçılara teşekkür plaketi verildi.

Sergi açılışının ardından 14 engelli bireyden oluşan 'Engelsiz Söyle Ekibi' tarafından hazırlanan 'Deniz Üstü Köpürür' adlı klip gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik, engelli bireylerin sahne aldığı farkındalık konseriyle sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 00:57:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]