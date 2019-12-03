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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kortej yürüyüşü ve tören düzenlendi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kortej yürüyüşü ve tören düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Bodrum otobüs terminali ile Bodrum Belediye Meydanı arasında kortej yürüyüşü yapıldı.

Korteje, ilçede özel öğrencilere yönelik eğitim veren okulların öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri ile Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kortejde engelli öğrencilerden oluşan bando takımının performansı ise izleyenlerin beğenisini topladı.

Kortejin ardından Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.

Etkinler, İskele Meydanı'nda özel öğrencilerin gerçekleştirdiği dans, şiir ve şarkı performanslarıyla sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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