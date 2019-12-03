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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği tarafından yürüme zorluluğu çeken Yusuf Ünsal'a engelli aracı hediye edildi.

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Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği tarafından yürüme zorluluğu çeken Yusuf Ünsal'a engelli aracı hediye edildi.


İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen akülü araç Yusuf Ünsal'a evinin önünde teslim edildi.

Ilgın İHH Temsilcisi Abdullah Yağcı, "İki hafta önce bağışçılarımızdan biri, Mahmuthisar köyünde yürüme zorluğu çeken bir kardeşimizin kullandığı akülü aracın işlevini yitirdiğini bize bildirdi ve 'yeni bir araba alabilir miyiz ?' dedi. İstişaremiz sonucu köye kardeşimizi ziyaret gittik. Gördük ki araba gerçekten işlevini yitirmiş. Oradan ayrıldıktan sonra gerekli hazırlığımızı yapmaya başladık." ifadesini kullandı.

Ilgın halkının yapılan duyuruya kayıtsız kalmadığını belirten Yağcı, "Halkımız da her zaman yaptığı gibi yardıma koştu ve bedelini tamamladıktan sonra aracı satın alarak kardeşimize ulaştırdık." dedi.

Yusuf Ünsal, Ilgın, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:24 Kaynak: AA
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