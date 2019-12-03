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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

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Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Polis ekipleri, ilçedeki Yunus Emre Ortaokulu'ndaki özel eğitim sınıfını ziyaret ederek buradaki öğrencilerle sohbet etti. Onlarla yakından ilgilenen polisler, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Okul Müdürü Şenol Esen, İlçe Emniyet teşkilatına teşekkür ederek, öğrencilerinde ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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