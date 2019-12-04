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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.


Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğünce İMKB Lisesinde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. İMKB Lisesi öğretmenlerinden Eyüp Altun'un açılış konuşmasıyla başlayan program, slayt gösterisiyle devam etti. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından bir konuşma yapan Güroymak Kaymakamı M. Faruk Sancaktutar, engelliliğin toplumun tüm kesimini ilgilendiren ve duyarlı olmayı gerektiren bir toplumsal sorun olduğunu belirterek, "Bu önemli gün, engelli olmanın hiçbir zaman umutlu, sevinçli, üretken ve verimli kişiler olarak yaşamak için engel teşkil etmediğini herkese bir kez daha gösterecek ve empati kurarak engelli kardeşlerimizin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarına çözüm arayışı içinde olmamızı hatırlatacaktır. Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar, sadece kendileri ve ailelerinin değil tüm toplumumuzun ortak sorumlulukla çözmesi gereken sorunlardır. Bu nedenle toplum olarak doğuştan ya da sonradan engelli olan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırıp sosyal hayata katılmaları konusunda azami gayret göstermeliyiz" dedi. - BİTLİS

Dünya Engelliler Günü, Güroymak, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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