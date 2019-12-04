Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Bodrum ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli bireyler, aileleri ve öğretmenlerinin bir araya getirildiği etkinliğe katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Bodrum ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli bireyler, aileleri ve öğretmenlerinin bir araya getirildiği etkinliğe katıldı.

Sarıbal, Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen etkinlikteki konuşmasında, bütün engellilerin sorunlarını kendi sorunlarıymış gibi görmeleri gerektiğini söyledi.

Empati yapma kabiliyetini geliştirmek gerektiğine dikkati çeken Sarıbal, "Bir an için kendimizi onların yerine koyup, vicdanımızı yeniden harekete geçirip, elbette sevgi kültürümüzü tekrar canlandırıp birlikte yaşayıp birlikte olmayı, insanca yaşamayı herkese hepimize hak gören bir anlayışı sağlamalıyız." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da engellilerle daha fazla bir araya gelmek gerektiğini belirterek, göreve gelmeden önce de engelli vatandaşlara eğitim veren okulları sıklıkla ziyaret ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan engelliler, aileleri ve öğretmenleri çalan canlı müzikte eğlendi.

Bodrum Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler Başkan Aras'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Daha sonra üzerinde "Hayatı paylaşmak için engel yok" yazılı pasta kesildi.

Etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Engelliler Günü, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi
Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:50:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]