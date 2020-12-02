3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel basını ziyaret ederek, teşekkür belgesi verdi.

Özdemir, gazetcilere, 3 Aralık'ın, dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikler düzenlediği gün olduğunu belirtti.

Dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunduğunu ifade eden Özdemir, "Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olmamız gerekir. Engellilerimizin üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir. 'Engelsiz bir Türkiye' hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." dedi.

Özdemir'e Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu da eşlik etti.