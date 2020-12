3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında toplumun bir parçası olan engelli vatandaşların için 3 Aralık tarihinin, Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Engelliler Günü' olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Engellilik, yalnızca engelli fertleri ve onların ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirdiğini ifade eden Doğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu anlamda devletimiz, son yıllarda engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Önlerine çekilen engeller ortadan kaldırıldıkça spordan eğitime, sanattan siyasete kadar, hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azimleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyor, bu günün toplumsal duyarlılığımıza ivme kazandırmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

