3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engeli olan vatandaşların haklarının, kazanımlarının, yaşam standartlarının geliştirilmesi ve topluma kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Engelliliğin, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin inancı ve gelenekleri de yaşlıya, hastaya, ihtiyaç sahibine yardım etmeyi emretmektedir. Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Engeli olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumumuzu güçlendirecektir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Dolayısıyla engeli olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği sağlamaya devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellerin olmadığı bir dünya için hep birlikte daha çok çalışmak temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."