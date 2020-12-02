3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

02.12.2020 15:19
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, System.String[]

Edirne İl Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin, anayasal haklara erişilebilirlik ve bağımsız yaşama dair taleplerinin, gerçekçi ve sürdürülebilir bir engelli politikasının seslendirildiği evrensel bir mücadele günü olduğunu bildirdi.

Edirne İl Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin, anayasal haklara erişilebilirlik ve bağımsız yaşama dair taleplerinin, gerçekçi ve sürdürülebilir bir engelli politikasının seslendirildiği evrensel bir mücadele günü olduğunu bildirdi.

Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını engelli vatandaşların oluşturduğunu belirtti.

Engelli hakları göz önüne alınarak uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Bizler engelin bedende olmadığını, toplumsal engeller azaltıldığında ortaya çıkan potansiyeli yaşayarak gören bir kitleyiz. Ülkemizde yurttaş olarak haklarımızın uygulanması için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Tüm yetkililere tekrar çağrı yapıyoruz, engelli sorunlarının ciddi anlamda tespiti ve çözümleri konusunda engelliler ve engelli sivil toplum kurumlarıyla işbirliğine gidilmelidir. Kalıcı ve gerçekçi çözümler ancak böyle sağlanabilir."

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Engelli bireylerin farkında olarak hareket edilmesi gerektiğini aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Engellilerin, engeli olmayan bireylerden çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu bilmekle birlikte adalet ve eşitlik için engellilerin her zaman yanında olacağız. Engellilerin ciddi sorun yaşadığı birkaç konuya değinmek gerekirse sağlık,eğitim, erişebilirlik ve istihdam bu sorunların başında gelmektedir.

Bizler adil ve demokratik bir Türkiye için daha çok çalışacağız. Başta engelliler olmak üzere tüm yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü birinci önceliğimizdir."

Saadet Partisi İl Başkanı Demirkıran

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara samimiyetle yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Engelli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltecek projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Demirkıran, "Toplumun önemli ve saygıdeğer bir bölümünü teşkil eden engellilerin çalışacakları iş sahalarının hazırlanmasına, insanca yaşama şartlarına kavuşturulmalarına, her türlü tesis ve alt yapıda kendileri için gereken yatırımların yapılmasına acil ve özel bir itina gösterilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika


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