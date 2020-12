3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, devletin, engelli bireylere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle özel ihtimam gösterdiğini ve ihtiyaç duydukları pek çok hizmeti sunduğunu, diğer bakanlıklar ve yerel yönetimler aracılığıyla da her daim yanlarında olduğunu hissettirdiğini belirtti.

Ülke genelinde, özel bakım ve iyileştirme merkezleri başta olmak üzere, sevgi, şefkat ve ilgiyle hizmet yürütülen farklı kamu kurumları çatısı altında, engelli vatandaşların eğitimlerine ve sosyalleşmelerine de olanak sağlandığını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Toplum içerisine karışmaktan imtina etmemeleri adına, devletimizin çalışmaları yanında, bireysel olarak her birimizin, çevremizdeki engelli bireyleri cesaretlendirecek tutum ve davranışlarda bulunması gerekmektedir. Eğitimden spora, ulaşım ve fiziksel çevre düzenlemelerinden istihdama kadar pek çok alanda kendilerini yetersiz veya yalnız hissetmeyecekleri şartları oluşturmak, toplumun her kesiminin görev ve sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle yaşama sevinçlerini hiçbir zaman kaybetmemelerini dilediğim engelli vatandaşlarımızın, Dünya Engelliler Gününü kutlar, her birine saygı ve muhabbetlerimi sunarım."