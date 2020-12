3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, engelli vatandaşlar için yaşamı kolaylaştırmanın her bireyin sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı. Yeşil mesajı şöyle "Engelli vatandaşların sorunlarının aşılabilmesi, onlar için yaşamın kolaylaştırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal yaşamda hayatlarına anlam katabilmeleri adına; bu alandaki sosyal duyarlılık ve bilincin yükseltilmesi ancak toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını artırmakla mümkün olacaktır. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşam sevincinin arttırılması umuduyla tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz."

Çufalı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Rektör Çufalı, mesajında şöyle dedi:

"3 Aralık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Engelliler Günü" olarak anılmaktadır. Bu gün, engellilerin hayatın her alanındaki ekonomik ve sosyal faaliyetlere tam ve etkin katılımı yönünde çalışmaların yapıldığı, deneyimlerin paylaşıldığı, bilimsel etkinlikler ve iyi uygulama örnekleri yanı sıra bizlere dünyayı anlamak içinde imkanlar barındırması açısından önemli bir gündür. Engel ve engelden kaynaklanan durumlar asırlardır insanlığın önemli meselelerinden biri olmuştur. Özünde insanın olduğu unutulmadan atılan her adım bu konudaki gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Şunu hatırımızdan çıkartmamalıyız ki; engellilik sadece engellilerin ve ailelerinin değil, herkesin yaşadığı/yaşayabileceği insana has bir durumdur. Ne kadar uzağımızda olduğunu düşünürsek düşünelim nüfusun yaşlanması, akut ve kronik hastalıkların yaygınlaşması, kazalar ve doğal afetler gibi sebepler bilinen gerçeği bize tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Günümüzde engellilik, aileleri ile birlikte bütüncül bir bakış açısından değerlendirmektedir. Tıbbi tedavi ve rehabiltasyon ile sağlığa kavuşmalarını sağlamanın yanı sıra, sosyal boyutu da olan bir alandır. Engel ve engelliliği anlamak üzerinde çalışmalar yapılan alan olmanın ötesinde, kadim kültürümüzün yerleşmiş insani bir vazifesidir. Bize düşen nitelikli bilimsel çalışmalarla birlikte, yeni imkanlarla hayatı kolaylaştırmaya gayret etmek, bu yolla toplumsal hayata katkı sağlamak olmalıdır. Üniversiteler sürdürdüğü eğitim işlevlerinin yanı sıra araştırma, farkındalık, sosyal destek, sağlık ve topluma hizmet uygulamaları ile öteden beri önemli bir odak teşkil etmektedirler. Engelsiz üniversite sadece fiziksel erişilebilirlik noktasında bir hedef değil, onun çok daha ötesinde herkesin istifade edebileceği bir yaşam kaynağının ifadesidir.

2018 yılında YÖK tarafından ilk kez verilen ve sonraki yıllarda devam eden "Engelsiz Bayrak" ödülleri kapsamında "Turuncu Bayrak" ödülü alan eğitim birimlerimizin sayısı 2020 yılında 6'ya ulaşmıştır. Diğer kategorilerde de çalışmalarımız sürmektedir. Bunların yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerinde engelli çalışmalarına katkı vermeyi sürdürmekteyiz. Bu günün, hepimizin gayretleri ile yeni güzelliklere vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım." - ZONGULDAK