3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

02.12.2020 16:35
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günü olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten İba, "Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade, sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur." ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların önlerindeki, sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında, sanattan spora, girişimcilikten üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza attığını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelliler için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız.

Engelli vatandaşlarımızın geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara destek sağlamaya devam edeceğiz."

TYBB Edirne Şube Başkanı Demir

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün, engellilerin karşılaştıkları sorunların çözülüp çözülmediğine ilişkin muhasebe yapmak bakımından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Engelli haklarına gerekli saygının gösterilmesi ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Engelleri olan insanların bir engeli de siz olmayın. Engelli olan insanların önüne geçip onları, mağdur bırakmayın. Engellilere ait asansörleri kullanıp onların bu imkanlarını ellerinden almayın. Onlar hayatta büyük mücadelelerle her gün yeniden doğuyorlar.

Bir yılın 365 günü sokakta, yanı başımızda olan engelli insanlarımıza karşı duyarlı olalım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engellerin ortadan kaldırılması için bir milat olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza rahat, huzurlu, sağlıklı günler temenni ediyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika


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